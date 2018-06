No caminho do desenvolvimento, sem deixar de olhar por nossa gente

Prefeitura paga as primeiras desapropriações públicas em prol da ponte José Richa

“Dia de seguir em frente”, foi assim que dona Terezinha Ivone Czarnos intitulou o dia de hoje, 3 de junho. Isso porque nessa tarde a prefeitura Municipal de União da Vitória recebeu junto aos moradores, as primeiras escrituras públicas de desapropriação de lote e terreno das 11 propriedades, para a construção da ponte José Richa. “De início a ficha não caiu, quando recebemos a carta notificando que teríamos que sair fiquei muito preocupada. Mas com o tempo passando fui vendo que era para melhorar pra todos e comecei aceitar e o valor ficou mais justo. Agora já achei uma nova casa, é perto da minha antiga, preferi ficar no bairro por causa da escola, meu filho não queria perder os amigos”, afirmou Czarnos que mora com seus três filhos e dois netos, ela ainda conta que agora irá morar em uma casa fora do risco de enchente. O senhor Ozório Stocki, aposentado que reside a muitos anos na rua 24 de agosto, também não pretende sair do bairro, começou a procurar uma nova casa, mas ainda não achou, “Já há tempos queria me mudar daquela casa, então isso foi um empurrão. Ainda não achei uma nova porque não quero sair do Sagrada Família por conta da minha saúde. Gosto do posto de saúde que tem ali e da médica que me atende a muitos anos” explica o Sr. Ozório.

Foram assinadas as escrituras de desapropriação para a prefeitura de duas propriedades, elas fizeram acordo amigável e já receberam o valor acordado. Mais três estão em fase final de entrega dos documentos necessários para viabilizar o eventual recebimento amigável, porem algumas ainda estão em processo judicial. Estar em processo judicial não significa que o proprietário não aceitou o acordo, mas sim que existe algum problema com a documentação da propriedade. Conforme sair a regularização desses documentos faltantes, os pagamentos serão feitos imediatamente, pois o valor já está em conta para a quitação dessas casas.