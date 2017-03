No dia da água, Rossoni alerta para os cuidados com o Rio Iguaçu

O chefe da Casa Civil, Valdir Rossoni, disse que é preciso reforçar a mobilização da sociedade e dos órgãos governamentais em defesa do Rio Iguaçu. O apelo foi feito nesta quarta-feira (22), quando se comemora o Dia Mundial da Água.

“O Iguaçu é símbolo do Paraná. O governo do Estado tem uma série de ações em execução pela preservação do rio, e a população também faz a sua parte, mas é preciso muito mais”, afirmou Rossoni, alertando que medidas de conservação dos recursos hídricos devem ser contínuas e dependem muito da consciência de cada um.

O rio faz parte da história de vida de Rossoni, que vem da região de União da Vitória. Ele conta que têm na lembrança os banhos de rio que tomava na infância e que hoje o Iguaçu está no trajeto de suas viagens. “Sou um fiscal do rio Iguaçu. Pensar que até sofá jogam no rio é um absurdo! A atitude inconsequente de uma pessoa pode prejudicar toda a população.”

O Iguaçu é o maior rio do Paraná, abrangendo 109 municípios, desde a nascente, na região de Curitiba, até Foz do Iguaçu, no oeste do Estado. Tem 1.300 quilômetros de extensão e 23 afluentes, em várias regiões do Estado.

A preocupação do governo com a preservação do rio levou o governador Beto Richa a criar, em 2015, o Grupo Gestor do Rio Iguaçu, que desenvolve políticas e ações para recuperação do rio nas áreas mais críticas e para manter a qualidade da água nos trechos onde ele ainda está preservado. O grupo é composto por 11 entidades oficiais do Paraná, como Sanepar, Copel, Águas Paraná, IAP e Casa Civil, e conta também com parceiros.

Para reduzir o volume de terra e de outros materiais que chegam ao Rio Iguaçu há uma série de práticas conservacionistas. A Secretaria da Agricultura, por exemplo, desenvolve um projeto de recuperação ambiental em 21 microbacias contribuintes do Rio Iguaçu.

Entre os beneficiados estão rios localizados ao longo do eixo do Iguaçu, como Gonçalves Dias, Piraquara, Marrecas, São Roque, Juquiá, Tapera e Caçador. Para recuperar e manter a capacidade produtiva dos recursos naturais e com base na gestão de microbacias são feitas ações de correção de solos, práticas de controle à erosão e a proteção dos recursos hídricos.

Para comemorar o Dia Internacional da Água a Sanepar lançou a campanha para a implantação do primeiro museu com acervos e informações sobre a água, no Brasil. O Museu Planeta Água será em Curitiba, com projeto do arquiteto Jaime Lerner.