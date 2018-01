A Administração Municipal de Porto União esclarece que no dia 22 de janeiro, esteve colaborando com o Ministério Público na investigação à empresa ECOVALE. A ação busca elucidar possíveis fraudes na prestação do serviço de coleta de lixo e, por isso entregou todos os contratos firmados desde 2015 (ano em que foi celebrada a última licitação). A Administração Municipal se colocou à disposição do Ministério Público para futuros esclarecimentos.