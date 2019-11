Comunicamos com pesar o falecimento da Sra. Maria do Carmo Menezes Batalha,

ocorrido hoje, 01º de novembro, às 5h50 da manhã. A senhora Maria do Carmo

tinha 89 anos de idade e era viúva do Major Dentista Wilson Tavares Batalha.

Seu corpo será velado a partir das 11h, no Cemitério Parque Jardim

União da Saudade em União da Vitória – PR

Seu Sepultamento será amanhã, 02 de novembro, às 9h.

Caiçara envia condolências à família enlutada.