Nota Paraná: CPF na nota pode reduzir ou até zerar IPVA

Durante as transmissões ao vivo pelo Facebook aos domingos, sempre às 19 horas, o chefe da Casa Civil, Valdir Rossoni , tem repetido que é possível diminuir ou até zerar o valor IPVA. “Sempre que o consumidor fizer uma compra nos estabelecimentos do Paraná e colocar o CPF na nota, ele poderá juntar créditos para abater do IPVA, inclusive de mais de um automóvel ou moto. Tem também a opção de sacar o valor dos créditos”, explicou.

O Nota Paraná devolve aos contribuintes 30% do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) recolhido pelo estabelecimento onde fez suas compras. A partir de R$ 25 em créditos, é possível transferir o valor para conta corrente ou deixar acumular para descontar do IPVA. O procedimento é simples: basta fazer o cadastro no site do Nota Paraná (http://www.notaparana.pr.gov.br) ou pelo celular com o aplicativo do programa. Lá, o contribuinte vai encontrar o extrato dos seus créditos e o passo a passo para optar por transferir o valor acumulado para pagar o IPVA. Esta opção estará disponível em novembro.

Os consumidores podem também optar por fazer doação a uma instituição social.

Além da devolução, todos os meses são sorteados 250 mil prêmios entre os contribuintes que participam do programa.