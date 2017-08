Nova Academia ao ar livre na Estação União

As academias ao ar livre são ótimas opções para quem quer começar a fazer atividade física, principalmente na terceira idade. Com a vantagem de ter um ambiente agradável, essas academias têm aparelhos que ajudam a trabalhar as articulações e a força muscular. Pensando nisso, a Secretaria Municipal de Esportes instalou nos últimos dias uma nova academia ao ar livre em União da Vitória, contando com nove novos equipamentos, a academia fica situada ao lado do Terminal Urbano. Para o Secretario Municipal de Esportes Cordovan Neto, foi pensado em um local estratégico para essa nova academia ao ar livre, que fica próximo aos pontos de ônibus. Justamente por ser um local em que as pessoas ficam paradas esperando o transporte coletivo, assim tendo uma opção de poder se exercitar enquanto aguardam.

Comunicação da Prefeitura Municipal de União da Vitória