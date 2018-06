Nova Arena “Alex Felipe Alves (LIPE)” é inaugurada em União da Vitória

O nome da mini arena multiuso, levou o nome do jovem “Lipe”, que faleceu m acidente em 2015 e era um apaixonado pelo esporte.

Indicada pelo deputado estadual, Hussein Bakri (PSD), representante de União da Vitória e região Sul do Paraná, a nova arena esportiva, no Distrito de São Cristóvão, vai beneficiar centenas de crianças e jovens da região. Com um valor aproximado de R$ 300 mil reais, a arena conta com gramado sintético, alambrado, arquibancadas e vestiários, possibilitando a prática esportiva e a melhoria na qualidade de vida. A inauguração aconteceu na ultima sexta-feira (15) e contou com a presença de diversas autoridades e a comunidade em geral.

Em discurso, o deputado federal, Valdir Rossoni, destacou a parceria com o deputado, Hussein Bakri, e com a prefeitura de União da Vitória: “Eu não conseguia buscar todas as demandas enquanto estive na Casa Civil, por isso fizemos uma parceria com o Hussein. Ele buscava os pedidos dos prefeitos e vereadores e trazia para o governo e assim demos grandes passos nas liberações dessas verbas que estão vindo para região” afirmou Rossoni.

Para o deputado estadual Hussein Bakri, a nova arena vai garantir mais saúde e qualidade de vida para os moradores: “Tenho certeza que através desta arena, veremos grandes atletas se destacando e o mais importante, vamos livrar crianças e jovens das drogas e da violência” afirmou Bakri, que agradeceu: “Temos que agradecer o deputado federal, Valdir Rossoni, que enquanto estava Chefe da Casa Civil liberou vários recursos para nossa região e o ex-governador, Beto Richa, além da governadora, Cida Borghetti, que também tem nos ajudado” finalizou.

Vereadores, familiares do jovem homenageado, prefeito e vice-prefeito também participaram do evento, além de toda comunidade que será atendida com o novo complexo esportivo, em São Cristóvão.