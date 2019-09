Nova diretoria do Conselho Municipal de Assistência Social é empossada

A Secretaria de

Assistência Social por meio Conselho Municipal de Assistência Social realizou

na tarde desta terça-feira, 10, a posse da nova diretoria do conselho para o

biênio 2019/2021. O evento ocorreu no Auditório da Secretaria de Cultura.

Durante o encontro,

foi houve a despedida dos ex-conselheiros, posse dos novos membros e eleição da

mesa diretora. Andreilton Soares, administrador do Instituto Piamarta, foi

eleito o novo presidente. “Já fui usuário dos serviços do Conselho e agora,

como instituição, estão muitos honrados de fazer parte desta organização e

poder colaborar com a elaboração das políticas públicas”, ressalta.

A ex-presidente

Cleonice Moller agradeceu a parceria de todos durante os dois últimos anos.

“Foi muito gratificante para mim. Agradeço a prefeitura pelo apoio. Fizemos um

bom trabalho, sempre prestando auxílio, ajudando e orientando as pessoas e as

entidades”, afirma.

O vice-prefeito e

Secretário de Cultura, Bachir Abbas, participou da eleição e destacou a

importância da instituição. “São os conselhos que delimitam as políticas

públicas que serão desenvolvidas pelas nossas secretarias. É a sociedade civil,

sociedade organizada, órgãos governamentais trabalhando junto em prol do

cidadão”.

O Conselho Municipal

de Assistência Social – CMAS é o órgão que reúne representantes do governo e da

sociedade civil para discutir, estabelecer normas e fiscalizar a prestação de

serviços sociais públicos e privados no Município.

Nova diretoria

Presidente: Andreilton

Soares – do Instituto Piamarta

Vice-presidente: Eveli

da Costa Silva – Profeta Daniel

Primeira Secretária:

Jaqueline dos Santos Lima Caon – Centro de Integração Empresa-Escola – CIEE

Segunda Secretária:

Marisley S. R. Dissenha – Lar de Nazaré

Tesoureira – Eloina

Stefanhak – Associação da Terceira Idade

Vice – tesoureira –

Ilka Hintz – Rede Feminina de Combate ao Câncer