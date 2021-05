Nova etapa de entrega de celulares e computadores é realizada pelo CEJUSC

Na manhã desta quinta-feira (29/04), o CEJUSC com parceiros realizou mais uma entrega de equipamentos para estudantes: três de escolas estaduais e um de escola municipal de União da Vitória. Todos os beneficiados necessitam de celular ou computador para se manterem conectados no sistema de ensino não presencial e não tem condições socioeconômicas de adquirir por meio de suas famílias.

“O objetivo é auxiliar com o repasse do celular ou computador para manter crianças e adolescentes conectados com o sistema remoto de ensino. Desde o início da pandemia a campanha ‘Ajude um Aluno’ recebe doações e repassa para aqueles que têm necessidade e sem condições econômicas familiares para adquirir”, explica o juiz Carlos Mattioli, coordenador do CEJUSC.

Nesta etapa foram repassados três celulares e um computador, após doações particulares e da Justiça Criminal, para alunos dos bairros: Bela Vista, Cidade Jardim e Conjunto Bento Munhoz da Rocha Neto. O juiz Carlos Mattioli destaca as parcerias, com o Núcleo Regional de Educação de União da Vitória, UNIUV que prepara os equipamentos, Varas Criminais do Fórum e demais colaboradores.

“Com os parceiros que nos auxiliam e estão juntos nesse trabalho, podemos atender muitas crianças e adolescentes. Cada doação é muito bem-vinda”, acrescenta o juiz. Nesta etapa foram atendidos alunos das escolas estaduais Bernardina Schleder, José de Anchieta, Balduíno Cardoso (Porto União/SC) e municipal Vicente Codagnone.

O Cejusc busca em casa: celulares, carregadores, notebooks e computadores em bom estado de uso para doação.

Da assessoria do CEJUSC