Nova Galícia recebe trator

Na noite de

ontem, 24, a Comunidade de Nova Galícia se organizou para receber o

Ex-Senador Dalírio Beber e o Deputado Estadual Marcos Vieira. O evento

foi realizado em reconhecimento ao trabalho prestado pelo Prefeito

Eliseu Mibach no sentido de buscar apoio financeiro para as Associações

de Produtores de Porto União.

O trator entregue na noite de ontem é da marca Budny,

85CV, BDY-8540 com tomada de força, traçado, Ano 2019, cor

laranja/preto, 04 pneus novos, com capota e será utilizado para

facilitar o trabalho dos associados em suas propriedades. O trator que a

associação utilizava

antes também havia sido destinado pelo prefeito Eliseu no ano de 2002.

A comunidade,

além de agradecer pela atuação e presença constante da administração

como um todo, também aproveitou para apresentar mais algumas demandas,

entre elas maquinário para equipar a cozinha utilizada para

a volta da realização da tradicional Festa do Peixe de Nova Galícia.

Depois da

assinatura do termo de recebimento, o presidente da Associação dos

Moradores de Nova Galícia convidou os presentes para um jantar com

pratos a base de peixes produzidos no local.