“Nova Ponte José Richa é um marco para o desenvolvimento de União da Vitória”, afirma deputado Hussein Bakri

O Governador Ratinho Junior e o Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR) liberaram, oficialmente, o trânsito sobre a nova Ponte José Richa, em União da Vitória. De acordo com o deputado, Hussein Bakri (PSD), a obra custou cerca de R$ 30 milhões e quase 90% desse valor foi pago pelo atual Governo. Em virtude do aumento de casos da Covid-19 no Estado, uma cerimônia oficial de inauguração será agendada para uma data futura.

“Este é um momento de comemorarmos a concretização de um sonho de décadas. A nova ponte é uma das maiores obras de infraestrutura de todo o Paraná e será de vital importância para o desenvolvimento de União da Vitória. Essa obra não tem pai, mãe ou o que quer que seja. É uma obra da população, que paga os seus impostos e agora vê o retorno na forma de investimentos feitos pelo Governo do Estado, assim como: na Marechal Deodoro, na Braulina Pigatto, na Leandro Muzzolon, no Estádio Municipal e em tantas outras obras”, destacou Hussein Bakri, que é Líder do Governo na Assembleia Legislativa.

Com 492,8 metros de extensão por 13 metros de largura, a nova ponte liga o Centro ao Distrito de São Cristóvão, que concentra quase metade da população e nove dos 22 bairros de União da Vitória. Também foram revitalizados 2.874 metros de vias já existentes no entorno e implantados 1,7 mil metros de novas vias, bem como uma ciclovia com nível inferior à atual rotatória na Rua Coronel Amazonas (sentido Centro).

Além de integrar os bairros, facilitar a mobilidade e trazer mais segurança ao trânsito da cidade, a nova Ponte será um vetor do crescimento estratégico de União da Vitória, pois o Distrito de São Cristóvão já abriga o Aeroporto Municipal e tem projeto para receber uma zona industrial.

“União da Vitória se desenvolveu em torno do Rio Iguaçu ao longo de 100 anos e a nova Ponte é emblemática para demarcar o avanço da integração regional. É uma obra fundamental para gerar qualidade de vida, atrair novos empregos, investimentos e melhorias urbanas, compromissos ancorados na agenda de desenvolvimento sustentável que estamos aplicando no Paraná”, afirmou o Governador Ratinho Junior.

A partir de agora, a Ponte Machado da Costa (a famosa ponte metálica) será destinada exclusivamente ao trânsito de pedestres e ciclistas.