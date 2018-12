Nova sala da OAB e a homenagem ao Dr. Marcelo D. Scaramella de Mello

Na segunda-feira, 17 de dezembro de 2018, estiveram reunidos no Fórum da Vara da Família e Anexos o Juiz de Direito, Carlos Eduardo Mattioli Kockanny, representando o Ministério Público o Promotor de Justiça, Julio Ribeiro de Campos Neto, além dos advogados Presidente da OAB Subseção de União da Vitória, Laury Angelo Furlan Fagundes, e Sintia de Paula, representando a OAB Subseção de Porto União/SC.

Na solenidade, além de rememorar o trabalho de parceria da OAB com a Vara da Família e CEJUSC na busca do atendimento judiciário célere, qualificado, respeitoso e humano, a importância da advocacia para o trabalho do atendimento do público mais sensível que busca os serviços judiciários nas áreas de família, cidadania e infância e juventude, os familiares do saudoso advogado Dr. Marcelo Domício Scaramella de Mello, sua esposa Simone, os filhos Matheus, Marcelo e Marina, a Sra Leni Gaspari, amigos, funcionários, serventuários e advogados militantes nas cidades irmãs, acompanharam a emocionante cerimônia de reinauguração e ampliação da Sala da OAB, que em homenagem ora passa a ter como nome o Dr. Marcelo Domício Scaramella de Mello. Fonte e fotos: Direção do Fórum da Vara da Família e Anexos