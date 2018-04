Nova sinalização turística começa a ser colocada em União da Vitória

Numa ação da prefeitura de União da Vitória, por meio da secretaria de turismo e da secretaria de planejamento, foi retomada a instalação de 60 novas placas turísticas no município. Padronizadas num layout vertical, as placas estão sendo instaladas nas imediações de pontos de interesse público e trazem informações dos respectivos locais que o turista pode visitar. As placas confeccionadas em material de aço galvanizado pintado e vidro temperado, resistente a intempéries. Além disso, destaca-se toda a sinalização turística instalada nos perímetros urbano e rural do município, inclusive nas rodovias BR 153 e BR 476.

O investimento total do projeto é de R$ 445.294,49 oriundos de um repasse federal de 2013 do ministério do turismo e que desde 2016 estava paralisado devido à falta de anuência no DNIT (das placas rodoviárias). A secretaria de planejamento fez as correções no projeto em 2017, instalando 60 placas de trânsito com informações turísticas e finalizando agora com mais 60 interpretativas espalhadas por toda a cidade.

De acordo com o prefeito de União da Vitória, Santin Roveda, a ideia não é apenas orientar o público, mas também valorizar os locais e empresas que fazem União da Vitória um município pujante. “Nossa história é contada pela presença de instituições e empresas que são frutos do trabalho de pessoas abnegadas. Estas placas também homenageiam aqueles que acreditam em nosso município e o torna ainda mais especial”, destacou Santin. A expectativa é a de que até o próximo dia 30 de maio, todas as placas estejam devidamente afixadas.