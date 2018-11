Novembro Azul: câncer não é único inimigo da próstata; especialistas alertam para outras doenças

Além da prevenção ao câncer de próstata, campanha quer incentivar os cuidados com a saúde e a prevenção de doenças com a incontinência urinária que atinge 10 milhões de brasileiros

A Campanha Novembro Azul foi criada pelo Instituto Lado a Lado pela Vida, com o objetivo de incentivar o cuidado masculino com a saúde, levando-se em consideração as doenças mais comuns nos homens, que acometem a próstata: hiperplasia benigna prostática (HBP), câncer de próstata e a prostatite.

Mas não são só essas doenças que devem preocupar os homens e por isso, a campanha reforça a importância das consultas periódicas ao urologista e dos exames preventivos.

Incontinência urinária: atenção ao funcionamento da bexiga

De acordo com a Sociedade Brasileira de Urologia (SBU), a incontinência urinária atinge 10 milhões de brasileiros de todas as idades, mas principalmente a população idosa. A incontinência urinária acomete cerca de 50% dos homens que passam por uma cirurgia de câncer de próstata, pois o procedimento pode afetar o esfíncter – músculo que controla o fluxo da urina.

A incontinência é considerada o “câncer social”, por dificultar a vida social e sexual do paciente. Além do medo de deixar a urina escapar no parceiro ou de expor o uso de fraldas, o odor da urina torna algumas pessoas constrangidas em manter uma vida sexual ativa.

“A avaliação de um urologista é fundamental para a prevenção da incontinência urinária. Com uma boa avaliação do sistema urinário é possível escolher um tratamento acertado e prematuro, que pode prevenir danos maiores ao paciente no futuro e evitar doenças de bexiga como cistite ou câncer de bexiga”, afirma o urologista Clayton Bellei, da rede Unimed Volta Redonda.

O urologista explica que existem tratamentos específicos para cada tipo de incontinência – desde fisioterapia de reabilitação do assoalho pélvico, tratamentos medicamentosos, ou tratamentos cirúrgicos. No Brasil, existem duas cirurgias disponíveis: implantação de Sling, que funciona como uma tipóia, que sustenta o canal da urina ou implantação de um esfíncter artificial, que é um pequeno anel em volta da uretra, totalmente contido no corpo e imperceptível, que passa a ser o responsável pelo controle da urina.