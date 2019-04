Novo bispo de União da Vitória tomará posse na Diocese

No sábado, 27 de

abril, a Diocese de União da Vitória terá a tomada de posse do seu 4º Bispo

Diocesano. A cerimônia se dará na Catedral Sagrado Coração de Jesus, em União

da Vitória, com missa solene às 10h. O Rito se dará dentro da Catedral, quando

Dom Walter Jorge Pinto, 56, novo bispo escolhido para União da Vitória, recebe

das mãos do arcebispo metropolita, Dom José Antônio Peruzzo, o báculo (espécie

de cajado, representando seu ofício de Pastor na Diocese), e assume a Cátedra,

(cadeira destinada ao bispo diocesano) na igreja. Após o rito seguirá a santa

missa campal, em frente à igreja Catedral.

Além de inúmeros fiéis

leigos (as) diocesanos (as), diáconos, padres, e bispos de todo o Paraná, a

cerimônia contará com lideranças da sociedade civil das cidades de União da

Vitória, Porto União, e cidades vizinhas. Bispos de outras dioceses e da

arquidiocese de Mariana – MG, onde Dom Walter Jorge viveu seu ministério

presbiteral, bem como familiares, também estarão presentes.

Antecedendo ao dia da

posse, na sexta-feira, 26, será realizada uma sessão de acolhida a Dom Walter

Jorge, no Salão Paroquial da igreja do Rocio, em União da Vitória, às 20h30.

Contando com pronunciamentos de lideranças leigas e religiosas, o evento, que

será aberto ao público, oferecerá também uma sessão cultural, com apresentações

culturais por grupos étnicos.

Biografia de Dom

Walter Jorge:

Dom Walter Jorge Pinto

é natural da cidade de Ubá (MG). Nasceu em 12 de fevereiro de 1963, e ingressou

no Seminário São José, na arquidiocese de Mariana, em 1996, onde cursou

Filosofia e Teologia. Dom Walter também é graduado em agronomia, pela

Universidade Federal de Viçosa (MG), com mestrado na área de Fitotecnia.

Ordenado padre em

2002, por dom Luciano Pedro Mendes de Almeida, na arquidiocese de Mariana – MG

atuou na paróquia de São Sebastião, em Pedra do Anta (MG), na paróquia São João

Batista, em Viçosa, e na paróquia Nossa Senhora de Fátima, também em Viçosa.

Foi assessor da Pastoral Familiar, assessor regional do Serviço de Animação

Vocacional e defensor do vínculo no Tribunal Eclesiástico Marianense.

Antes de sua nomeação para União da Vitória, era pároco da paróquia São José Operário, na cidade de Barbacena – MG. Dom Walter Jorge foi nomeado pelo Papa Francisco como bispo para a Diocese de União da Vitória, no dia 09 de janeiro de 2019, e sagrado bispo, na cidade de Viçosa, no dia 30 de março de 2019. Dom Walter Jorge será o 4º bispo da Diocese de União da Vitória – PR.