Novo bispo para União da Vitória

Na manhã de quarta-feira, 09, o papa Francisco nomeou o novo bispo para Diocese de União da Vitória. Mineiro, Monsenhor Walter Jorge Pinto, tem 55 anos, e atualmente atua como pároco da paróquia São José Operário em Barbacena (MG), que pertence à arquidiocese de Mariana (MG).

A notícia foi publicada oficialmente no Boletim de Imprensa da Santa Sé e divulgada pela Diocese, às 9h da manhã, horário que corresponde às 12h em Roma. A divulgação foi feita por meio de transmissão ao vivo, direto da Catedral de União da Vitória pelas redes sociais da Diocese e por veículos de imprensa de União da Vitória, Porto União e Região.

A diocese de União da Vitória está sem bispo desde a morte de Dom Agenor Girardi, falecido no dia 08 de fevereiro de 2018, vítima de um quadro infeccioso grave, que o levou à falência múltipla dos órgãos. Passados esses meses em que os fiéis diocesanos viveram um tempo de oração, eis que o Papa Francisco nomeia para a Diocese de União da Vitória seu novo pastor.

Sendo ainda padre, Monsenhor Walter Jorge Pinto deverá, primeiramente, ser sagrado (ordenado) bispo, para somente depois, tomar posse na Diocese de União da Vitória como seu novo pastor, período este que pode levar até dois meses.

Biografia:

Padre Walter Jorge Pinto é natural da cidade de Ubá (MG). Nasceu em 12 de fevereiro de 1963. Ingressou no Seminário São José, na arquidiocese de Mariana, em 1996, onde cursou Filosofia e Teologia. Fez a convalidação do curso de Teologia no Centro de Ensino Superior de Juiz de Fora (MG), por meio do Seminário Santo Antônio, da arquidiocese de Juiz de Fora. Padre Walter é engenheiro agrônomo, formado pela Universidade Federal de Viçosa (MG), onde também cursou o mestrado na área de Fitotecnia. Sua ordenação diaconal foi no ano de 2001. No ano seguinte, em 1ª de junho de 2002, foi ordenado presbítero pelo servo de Deus dom Luciano Pedro Mendes de Almeida, na arquidiocese de Mariana.

Em sua trajetória, foi pároco da paróquia de São João Batista, em Viçosa, administrador paroquial da paróquia de São Sebastião, em Pedra do Anta (MG), e vigário paroquial na paróquia de Nossa Senhora de Fátima, em Viçosa. Membro do Colégio dos Consultores da arquidiocese de Mariana, padre Walter também assessora a Pastoral Familiar. Por três anos foi vigário episcopal. Também atou como representante dos presbíteros, membro do Conselho Presbiteral, assessor regional do Serviço de Animação Vocacional e defensor do vínculo no Tribunal Eclesiástico Marianense.

Saudação do Novo bispo ao povo da Diocese de União da Vitória

“Felizes os que em vós têm sua força, e se decidem a partir quais peregrinos!” (Sl 83,6)

Caro irmão Pe Mário Glaab, digníssimo Administrador Diocesano da Diocese de União da Vitória; queridos irmãos presbíteros, diáconos, religiosos e religiosas, seminaristas, leigos e leigas.

Fraternais saudações!

Não sem surpresa recebi a informação da Nunciatura Apostólica no Brasil da minha nomeação pelo Papa Francisco como bispo para a Diocese de União da Vitória, no Paraná. Com um misto de temor e alegria, disposto a servir ao Senhor e ao seu reino, disse meu sim na última semana de preparação para o Natal de Jesus, apoiando-me no sim de Maria, que propiciaria o grande e definitivo sim do Cristo para a nossa salvação.

Deste modo, é com grande júbilo no coração que saúdo a todo o povo desta diocese, na certeza de que os sagrados desígnios de Deus uniram nossas vidas para a tarefa do seu reino, no serviço da evangelização e na vivência da caridade fraterna.

Esperando enriquecer com o jeito paranaense o meu olhar mineiro sobre a fé e a vida e de levar aos paranaenses um pouco do que Minas me deu, desejo que nosso encontro seja fecundo e feliz e que eu possa servir a contento esta porção do Povo de Deus, que agora me é confiada.

Peço a todos que orem por mim, a fim de que eu tenha um coração de pastor segundo o Coração de Jesus, a fim de lhe ser agradável em tudo. Desde que soube da minha eleição, tenho orado também por esta diocese, que desde então tem povoado os meus dias.

Aproveito a ocasião para saudar também os irmãos católicos do rito ucraniano, bem como a todos os que professam a sua fé no Senhor Jesus em outras denominações.

Que todos tenham, sob o olhar materno da Virgem Maria, nossa mãe, um santo e feliz ano de 2019, e que Deus abençoe a todos!