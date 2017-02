Novo e-commerce foca em cervejas artesanais curitibanas

O Local Beer acaba de entrar no ar com centenas de cervejas nacionais e importadas, com destaque especial para a produção da capital paranaense

Nos últimos anos, a cidade de Curitiba se consolidou como o maior polo brasileiro de cervejas artesanais. Reunindo algumas das mais inovadoras e premiadas cervejarias do país, a capital paranaense se transformou em uma grande referência oferecendo rótulos que seguem dos mais variados estilos sempre com muita criatividade e excelência. Pensando neste mercado em franca expansão, os empresários Maurício Marques e Vinicius França acabam de lançar o Local Beer, e-commerce que tem como foco cervejas artesanais curitibanas, com entrega em todo o Brasil.

Na loja virtual, que entrou no ar nesta segunda-feira (13), o público tem a oportunidade de adquirir os grandes destaques das principais cervejarias paranaenses, entre elas as premiadas Maniacs Brewing Co., Morada Cia Etílica, Hop’n Roll, Tormenta, Gauden Bier, F#%*ing Beer, Bodebrown, Bastards e DUM. Além de disponibilizar as cervejas individualmente, o Local Beer oferece kits especiais temáticos. “Hoje, a produção de cervejas na capital paranaense é uma referência nacional. Mesmo assim, o público cervejeiro tem dificuldades para encontrar rótulos dessas cervejarias em outras regiões do Brasil. Queremos facilitar a vida dessas pessoas levando os grandes destaques do mercado curitibano para todos os cantos do país”, comenta Mauricio Marques, um dos idealizadores do Local Beer.

Para ajudar o cliente na hora da escolha, o Local Beer conta com diversas segmentações que permitem, por exemplo, que as cervejas sejam escolhidas por estilos, características ou cervejarias. Além dos rótulos curitibanos, o e-commerce conta com várias outras cervejas nacionais e importadas, produzidas por cervejarias como Brooklyn Brewery (Estados Unidos), DAMM (Espanha), Harviestoun (Escócia), Karlsbrau (Alemanha), Tennents (Escócia) e Paulaner (Alemanha).

Linha de presentes e produtos gourmet

Propondo um leque variado de opções, o Local Beer vai oferecer, também, itens que combinam com o universo cervejeiro, entre eles copos, Growlers especiais, produtos para churrasco, pimentas, molhos de tomate e linhas de ketchup. Todos os produtos seguem um padrão rigoroso de qualidade. “A ideia é que o Local Beer seja um e-commerce completo para quem ama o universo cervejeiro e tudo o que o rodeia. Fechamos parcerias inéditas para oferecer itens variados com muita qualidade e preços especiais”, completa Vinicius França.

Para conhecer todos os detalhes sobre o Local Beer e conferir as promoções de lançamento, acesse o site www.localbeer.com.br. As entregas são realizadas em todas as regiões do Brasil.