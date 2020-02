O

auxilio é designado à pessoa física e é isento de valor

O Núcleo de

Apoio Contábil e Fiscal (NAF), instalado no Centro Universitário de União da

Vitória (UNIUV), está realizando o auxílio gratuito com a declaração de imposto

de renda para pessoa física, em parceria com a Receita Federal e vai até o dia

30 de abril. O Atendimento é nas terças e quintas, das 8 às 12h.