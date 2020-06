Núcleo de União, Promotoria e Justiça mobilizados pela Educação durante a pandemia

A Educação é dos setores que

mais sofreram com as mudanças decorrentes da pandemia com a suspensão das aulas

no formato tradicional, influenciando significativamente no cotidiano de

alunos, famílias e professores. Nesse sentido o Núcleo Regional de Educação,

Vara da Infância e Juventude, Cejusc e Promotoria de Justiça encontram-se

mobilizados na continuidade das atividades escolares, na busca de soluções para

o não aumento da evasão escolar, no preparo para a futura retomada das aulas, assim

como para incrementar propostas de cuidado com a saúde mental e psicológica de

educadores, alunos e família.

No próximo dia 09 de junho,

as 13 horas, a parceria entre as instituições apresentará a segunda “live” do

projeto DEDICA (Capacitação para a Defesa dos Direitos da Criança e do

Adolescente), com palestras da Psicóloga Marly Perrelli sobre os “aspectos

psicológicos na pandemia”, e do Juiz de Direito Carlos Mattioli, tratando dos “efeitos

da pandemia na educação”.

O DEDICA, que é um programa

derivado do Projeto de Combate à Evasão Escolar, executado há doze anos, o qual

já recebeu diversas premiações institucionais e referências elogiosas,

inclusive em outros Estados da Federação.

A programação de 2020

iniciou no dia 26 de maio, e contou com parceria inédita com a Escola da Magistratura

do Estado do Paranápara transmissão “online” sem limite de inscritos. Aabertura

do Dedicacontou com apresentações

artísticas ao vivo de alunos do Colégio Estadual Santa Bárbara do Município de

Bituruna, erecepção inicial do Chefe do Núcleo de Educação de União da Vitória,

Professor Carlos Polsin, do Juiz de Direito Carlos Mattioli, do Promotor de Justiça,

Julio Ribeiro Campo Neto, com encerramento ao final pela assistente técnica do

Núcleo Professora Francielli Maltauro.

Nas palestras foram abordadas

as temáticas: “Saúde mental: questões que afligem adolescentes” com o Dr. José

Saraiva Junior, e a Atuação do Ministério Público na Defesa da Saúde de

crianças e Adolescentes com a Dra. Rosana Maria Longo.

Texto: CEJUSC. Fotos: CEJUSC

e NRE