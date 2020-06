Núcleo Educacional de São Pedro do Timbó está com obras em fase de conclusão

Os Núcleos Educacionais, Hermínio Milis e

São Pedro do Timbó, passaram por uma reforma total. Nos últimos anos a

Secretaria Municipal de Educação tem investido recursos e energia para

recuperar a estrutura das escolas municipais da mesma forma que tem investido

na capacitação de seus profissionais como:

· cursos para merendeiras,

· capacitação para motoristas de ônibus,

· treinamento para uso dos laboratórios de ciências,

· treinamento em primeiros socorros, entre outros.

Porto União sediou o Fórum Estadual de Educação, um evento de

nível estadual que só foi possível graças ao desempenho da gestão da Secretária,

Aldair Muncinelli, que foi Conselheira Estadual de Educação, dentre tantos

outros cargos que ocupou na área e agora aplica toda sua experiência em nossa

cidade.

Foram investidos recursos para aquisição de centenas de móveis,

utensílios e equipamentos. Novos laboratórios de ciências, brinquedos lúdicos,

carteiras, livros, materiais esportivos, instrumentos musicais, uniformes para

bandas, fornos e assadeiras elétricos, fogões industriais, bebedouros, berços e

colchões, caixas de som. Televisores, máquinas de lavar, lavadores de alta

pressão, geladeiras e freezers, ventiladores, cortinas, panelas e mobiliário.

Nenhuma escola ficou de fora. Foram instalados parquinhos nas escolas, ou no

seu entorno, para serem mais uma opção de lazer para as crianças que aprendem

muito socializando.

Os alunos da rede municipal ganharam uniformes completos incluindo

calçados e a Secretaria Municipal de Educação adquiriu três carros novos para

poder desempenhar melhor deu trabalho administrativo com segurança e rapidez.

O programa Escola da Inteligência foi implantado em várias escolas

e, com isso, pais, professores e alunos passaram a ter um olhar para a

inteligência emocional além das disciplinas curriculares.

As reformas foram muitas e não pararam. O Núcleo Educacional Frei

Deodato, no distrito de São Miguel da Serra foi todo reformado e ampliado. Além

disso, ganhou um apoio que foi o Núcleo de Educação Infantil Ana Lazzarini,

para atender as crianças do distrito.

O Núcleo de Educação Infantil Arco-Íris foi ampliado assim como os

Núcleos de Educação do Jangada e do Legru. Foram feitos muros novos no NEI

Criança Feliz, Jangada e São Bernardo do Campo. Reformas completas, incluindo

ampliações dos espaços, foram realizadas no NE Albertina Brauchner,

Moranguinho, Comecinho de Vida e João Fernando Sobral. Todo o telhado do NEI

Sonho de Criança foi refeito. A próxima escola que receberá reformas é a do São

Bernardo do Campo.