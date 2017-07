Núcleo Social Uniguaçu: triagem para o atendimento jurídico gratuito acontece às quintas-feiras

O Núcleo Social da Uniguaçu, um dos maiores centros de atendimentos à comunidade de União da Vitória e região, dá continuidade aos seus atendimentos para o segundo semestre. Prestando assessoria Jurídica, de Serviço Social, Nutricional, Psicológico, além de oferecer os Escritórios Modelos de Arquitetura e Urbanismo, Engenharia Civil e Ponto de Atendimento do Sebrae, o Núcleo Social também realiza encaminhamentos para a Clínica de Fisioterapia e Hospital Veterinário.

O Núcleo de Práticas Jurídicas realiza atendimentos por meio de orientações e novas ações voltadas ao Direito de Família. As triagens para o atendimento acontecem às quintas-feiras, a partir das 8 horas. Inicialmente, é realizada uma avaliação socioeconômica e, logo após, uma entrevista com a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) para verificação do caso. Os interessados devem comparecer no local, portando documento com foto e comprovante de residência.

Além do atendimento Jurídico, a Clínica-escola de Psicologia, o Ambulatório de Nutrição, o Atendimento de Serviço Social e o Escritório Modelo de Arquitetura e Urbanismo da Uniguaçu continuam a atender regularmente. Para mais informações sobre agendamentos de consultas, ligar no (42) 3522-6192 ou comparecer até o local, que fica na Avenida Bento Munhoz da Rocha Neto, nº 3914, próximo ao Centro Esportivo da Uniguaçu, de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h30 às 17h.

O Escritório Modelo de Engenharia retorna com as suas atividades na segunda semana de agosto. A Clínica de Fisioterapia da Uniguaçu e o Hospital Veterinário retornaram o atendimento no início desta semana.