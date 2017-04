O câncer de mama metastático, e, seu tratamento, volta a ser tema de audiência na ALEP

O acesso a tratamentos para o câncer de mama metastático – fase mais avançada da doença – no Sistema Único de Saúde (SUS), volta a ser tema de audiência pública na Assembleia Legislativa do Paraná nesta quarta-feira (26), a partir das 9 horas. O evento acontece mais uma vez no Plenarinho da Casa, por proposição do deputado Ademar Traiano (PSDB), presidente do Legislativo estadual, dois anos depois da realização do I Ciclo de Debates sobre Câncer de Mama, realizado no mesmo local. A ideia, segundo a Federação Brasileira de Instituições Filantrópicas de Apoio à Saúde da Mama (FEMAMA), é justamente fazer um balanço da evolução do quadro até os dias atuais, apurando-se a situação do Paraná neste particular.

Se no encontro de 2015 a FEMAMA e suas ONGs associadas apontavam para a resistência do Poder Público em implantar o uso de medicamentos de tecnologia avançada no tratamento do câncer de mama metastático na rede pública de saúde, pode-se adiantar que a entidade continua empenhada na defesa do acesso das pacientes a medicamentos como o ‘trastuzumabe’, disponível no SUS apenas para pacientes em fases iniciais ou localmente avançadas da doença. Além desta, outras terapias importantes continuam não sendo ofertadas na rede pública, permanecendo acessíveis somente a pacientes que dispõem de convênios de saúde. A FEMAMA lembra, ainda, que há mais de uma década nenhuma terapia é incorporada ao sistema público de saúde para atender às suas necessidades, apesar das importantes descobertas feitas pela medicina no mesmo período.

A audiência pública desta quarta-feira na Alep é articulada também pela ONG Mão Amiga Beltronense de Prevenção ao Câncer, com apoio da Associação das Amigas da Mama (AAMA), da Associação de Apoio e Prevenção ao Câncer e a Violência Doméstica (APCVida), da Associação Cascavel Rosa, da Associação dos Amigos de Prevenção do Câncer (GAMA), do Instituto Humanista de Desenvolvimento Social (HUMSOL), e da Rede Feminina de Combate ao Câncer de União da Vitória (RFCC – UV).