O centenário da EEB Balduíno Cardoso

Eventos para comemorar tão importante data, estão acontecendo durante todo ano letivo

A Escola de Educação Básica (EEB) Balduíno Cardoso, do município de Porto União, realiza neste ano uma série de eventos alusivos à comemoração do seu primeiro centenário, que acontece no dia 28 de setembro. Serão diversas atividades que envolvem alunos, professores e toda comunidade.

A diretora Alice Vogel Vilicginski explica que a cada mês estão sendo promovidas ações, valorizando tão importante momento. “Tivemos o vídeo comemorativo, concurso do logotipo dos 100 anos, galeria de gestores, encontro de ex-diretores, exposição e ainda teremos muitas outras atividades, incluindo o jantar comemorativo, a ser realizado no mês de outubro”.

Márcia das Graças Moisés de Mello, foi aluna da escola no período de 1971 a 1974, do 5º ao 8º ano. Também foi professora concursada, e lecionou na Instituição por vários anos, e mesmo depois de aposentada continua lecionando para o curso do Magistério como Professora Admitida em Caráter Temporário. “Minha irmã e meu cunhado também estudaram aqui na mesma época que eu, e tenho muito orgulho de ser professora até hoje. São mais de 17 anos atuando aqui, e é gratificante ver as mudanças e melhorias na escola. Sinto muita gratidão, pois fui aluna e sou professora desta importante Instituição de ensino de Santa Catarina. A Escola Balduíno faz parte da minha vida, é minha família também”, destaca emocionada a professora Márcia.

A aluna Elvira Silva Moraes, de 69 anos, estuda atualmente na EEB Balduíno Cardoso, no curso de Magistério. Ela estudou na escola em 1956 no Ensino Fundamental, e devido a problemas de saúde de sua mãe teve que parar seus estudos. Somente aos 58 anos, ela pode voltar à sala de aula, fazendo o Ensino de Jovens e Adultos. Hoje, Elvira conta orgulhosa que está no 4º ano da turma do Magistério noturno na escola. “Não pude estudar quando era criança, tive que trabalhar muito cedo devido à doença de minha mãe, mas voltei a estudar e pretendo concluir os estudos e lecionar para crianças. Esse é o meu grande desejo”, conta. Elvira enfatiza também que seu filho e duas netas estudaram na escola, sendo que uma delas formou-se professora no curso de Magistério da EEB Balduíno Cardoso.

As ações dos 100 anos da escola estão sob coordenação da assistente técnica pedagógica, Jucélia Gotardo, com o envolvimento da equipe escolar e administrativa durante as atividades, que estão ocorrendo durante todo ano. Para dar início às comemorações a escola lançou um vídeo comemorativo em prol da educação catarinense.

Próximas atividades em comemoração aos 100 anos da Escola

No mês de agosto será lançado mais um vídeo contando a história da escola e biografia do professor Balduíno Cardoso. Também será realizada a “Roda de Chimarrão”, com ex-alunos e ex-professores. Já no final do ano será realizado o “Show de Talentos”, envolvendo ex-alunos, professores e toda a comunidade. A escola e toda sua equipe se engajaram para fazer uma grande comemoração durante todo o ano letivo.