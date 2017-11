O Colégio Estadual Casemiro de Abreu de Porto Vitória recebeu recursos na ordem de R$ 100 mil

O evento para assinatura da ordem de serviço aconteceu na manhã desta terça-feira (07) na sede do Colégio com a participação do Chefe do Núcleo de Educação de União da Vitória, Ricardo Brugnagno; presidente da Câmara de Vereadores de Porto Vitória, Julio Cesar Serafim Schebesta, neste ato representando o deputado estadual, Hussein Bakri, que preside a Comissão de Educação da ALEP; Orlando Senff, representando a COHAPAR, o diretor do Colégio, Flaviano Roberto Glaab, demais autoridades, alunos e representantes regionais que prestigiaram o evento.

As obras começam já nos próximos dias e vai beneficiar toda a comunidade escolar, ressalta o diretor: “Esse recurso chegou na hora certa e só temos a agradecer o Chefe do Núcleo, o deputado Hussein Bakri, o Chefe da Casa Civil Valdir Rossoni e o Governador Beto Richa”, disse Flaviano.

O Chefe do Núcleo destacou a importância de investimentos na educação que tem sido feitos na região “O empenho de nossas lideranças, que trabalham unidos, como no caso do Valdir Rossoni, Chefe da Casa Civil e do deputado Hussein Bakri tem alavancado obras importantes em escolas da região. Sem contar o trabalho do Governador, Beto Richa, que tem olhado com carinho para educação do Paraná” destaca Ricardo.