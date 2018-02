O Contorno do Iguaçu, de um sonho para realidade

Durante toda a sexta, 02 o prefeito Santin Roveda e sua equipe de trabalho estiveram reunidos com o deputado Estadual Fernando Giacobo para definir e detalhar o projeto Contorno do Iguaçu.

O projeto consiste na ligação rodoviária entre a BR 476 de União da Vitória à BR 280 em Porto União. Cerca de 10 quilômetros de rodovia. Durante a sessão na Câmara de vereadores de União da Vitória, Santin ressaltou a importância do projeto para o desenvolvimento econômico da cidade. “A nossa intenção é tornar União da Vitória uma cidade cada dia melhor de se viver com esse projeto, acreditamos que um novo leque de empregos irá se abrir”, afirmou. Isso porque o projeto não visa somente desviar o trânsito pesado da cidade, facilitando o escoamento, mas também será criado um novo espaço de desenvolvimento, uma área industrial, lado a lado com a existente em Porto União.

O projeto abrange a cidade vizinha e conta com o apoio de Porto União. “É extremamente importante para o desenvolvimento das duas cidades, nós acreditamos em uma cidade próspera, com apoio mútuo” afirmou o vice-prefeito de Porto União, Pércy Stork.

A projeção é que até o ano que vem seja anunciada a licitação dessa obra em audiências públicas. “Até outubro estaremos em trâmites internos. Em novembro discutiremos o orçamento e criaremos uma emenda para viabilizar o projeto” afirmou o deputado Fernando Giacobo. Apesar de o processo ser longo, Giacobo tem certeza de que as etapas caminharão de forma tranqüila. “Nesse momento estamos apurando o projeto para que não haja nenhum impedimento futuro, mas não tenho dúvidas, o contorno já deixou de ser um sonho para tornar realidade” ressaltou Giacobo.

A etapa agora é de estudos técnicos, econômicos e ambientais. “As cidades irão se abrir. Será uma evolução tanto para União da Vitória quanto para Porto União. Estamos prontos para enfrentar essa empreitada” finalizou Santin Roveda.