Importante Reunião com a presença do Chefe da Casa Civil, Valdir Rossoni, e o Presidente do IAP, Luiz Tarcísio Mossato Pinto.

Pauta: Assinatura de Portaria e discussão de outros aspectos de relevante interesse regional

Data: Quinta-feira, 26 de outubro

Horário: 10h

Local: Auditório da *UNIGUAÇU*