O Exorcista do Cineclube Agulheiro 310

O filme O Lobisomem, de 1941, do diretor Robert Wise, foi exibido no Cineclube Agulheiro 310 no dia 04 de agosto de 2018. Noite adentro, o ambiente fora planejado e o público que compareceu pode sentir que o segundo filme do ciclo de terror era um tanto quanto diferenciado dos filmes de terror que a vanguarda nos apresenta. No original The Wolf Man, o filme apresentou-nos um mistério dramático na vida de um rapaz que ao retornar para sua cidade, vê-se encantado por uma jovem e decide ir em busca de sua companhia. Essa decisão muda sua vida e a vida de todos que o cercam.

A fotografia do filme foi elogiada em meio ao debate, a esfera noturna unida aos bosques sombrios e nebulosos deu ao filme aquele mistério que a trilha sonora ousou roubar. E instigou-nos a refletir sobre as lendas de cada país, que trazem o mesmo ser homem-lobo, mas com características ou origens diferentes. Além de refletirmos sobre como esse filme foi recebido pelo público da época, um público exigente e cheio de superstições.

Dando continuidade ao Ciclo de Terror o filme “O Exorcista“, de 1971, do diretor Willian Friedkin, será exibido dia18 de agosto de 2018, às 20h30 de sábado. Mais uma vez, o Cineclube Agulheiro 310 apresenta um clássico do cinema mundial, um filme aclamado pela grande crítica e elogiado pelo público. “O Exorcista” é um filme que espreita a mente humana causando medo do desconhecido, um filme profundo que nos leva até as profundezas de nós mesmos, um filme que explora o espaço e o tempo causando sensações inexplicáveis. “O Exorcista” é um filme de terror, um verdadeiro marco na cinematografia mundial, que se tornou sinônimo de medo. Nas primeiras exibições tornou-se necessário a presença de ambulâncias, pois gente passando mal era rotina, indicado ao Oscar de 1973, foi o primeiro filme de terror a ser indicado, “O Exorcista” é um filme que sobrevive a décadas povoando o imaginário de milhares de pessoas.

A trama começa em um sítio arqueológico, com uma atmosfera de pavor, onde um Padre está visitando algumas escavações e encontra uma pequena imagem do demônio, o interesse pelo achado faz o Padre investigar a região mais a fundo. Um verdadeiro Clássico do cinema que o telespectador tem a oportunidade de assistir no Cineclube Agulheiro 310 venha fazer parte desse momento cultural em Porto União da Vitória.