O fim da pólio já

No dia do Combate contra a Pólio, o Rotary International comemora a erradicação da doença em quase todo o planeta, organização foi uma das responsáveis por acabar com essa moléstia

A campanha End Polio Now, promovida pela organização Rotary Internacional, foi fundamental no marco histórico que se comemora nesse sábado, 24. No dia Internacional de Combate à Poliomielite, o Rotary anuncia que a doença pode ser considerada eliminada de 99% do planeta Terra graças ao avanço da ciência preventiva e dos esforços de diversos países e organizações que se aliaram ao Rotary Internacional, com o objetivo de acabar com essa enfermidade.

Em 25 de agosto de 2020, comemorou-se a erradicação oficial da poliomielite no continente africano. A partir dessa data, 99% do Planeta é considerado livre da doença, graças aos esforços de organizações como o Rotary, que promoveu a campanha End Polio Now com o objetivo de erradicar a pólio. O último caso no continente africano foi registrado na Nigéria, em 2016. Após um período de 4 anos sem infecção, uma doença pode ser considerada erradicada. Por isso, os países da África se tornaram oficialmente livres do vírus selvagem da pólio. Agora, os únicos países em que a doença não é considerada erradicada são Afeganistão e Paquistão, que ainda registram poucos casos.

O Rotary International e a Pólio

O combate à Poliomielite sempre foi uma das principais lutas do Rotary International. A campanha End Polio Now já protegeu mais de 2,5 bilhões de crianças em mais de 120 países, acarretando na redução de 99,9% no número de casos mundiais. Os rotarianos já doaram mais de 2 bilhões de dólares, inúmeras horas de trabalho, além do levantamento de mais de 10 bilhões de dólares entre governos para o combate da pólio. Juntamente com a OMS, a ONU e a UNESCO, o objetivo da campanha é erradicar para sempre essa doença e todo o planeta nos próximos anos.

Porém, os esforços do Rotary International em acabar com a pólio não são recentes. Essa luta data desde 1979, quando diversos Rotary Clubs compraram a vacina antipólio e a distribuíram para mais de 6 milhões de crianças nas Filipinas.

FOTO: (legenda: “James Bomar Jr, presidente do Rotary International, pingava as primeiras gotas da vacina antipólio na boca de uma criança, dando início a um esforço de imunização global que protegeu mais de 2,5 bilhões de crianças da poliomielite”)

Alguns anos depois, a organização criou o Pólio Plus, um esforço para arrecadar 120 milhões de dólares para o combate à pólio. Em 1988, juntamente com a Organização Mundial da Saúde, o Rotary International lança oficialmente a Iniciativa Global de Erradicação da Pólio. Após muitos anos de investimento e trabalho duro, em 1994, a pólio é considerada erradicada das Américas. No ano seguinte, em apenas uma semana de esforços, agentes de saúde e voluntários imunizaram mais de 165 milhões de crianças na China e na Índia. Em 2003, são arrecadados quase 120 milhões de dólares, investidos na continuidade da luta contra a pólio, que já estava restrita a poucos países. Já em 2004, uma campanha de vacinação histórica conseguiu vacinar 80 milhões de crianças em 23 diferentes países no continente africano. As contribuições totais do Rotary para o fim da pólio ultrapassaram 1 bilhão de dólares em 2011, com uma campanha envolvendo celebridades e artistas. Por fim, em 2014 a Índia é considerada livre da pólio, seguida pelos países africanos em 2020.

O Rotary Internacional

Fundado em 1905 na cidade de Chicago pelo advogado Paul Harris, o primeiro Rotary Club deu início ao que seria uma organização internacional humanitária. Com o objetivo de promover serviços sociais e valores éticos, o clube foi expandido para uma associação nacional. Em 1912, quando fundaram um Rotary Club fora dos Estados Unidos da América, a organização mudou seu nome para Rotary International. O nome, assim como os princípios éticos e caráter altruísta, não mudou até hoje. Já são 115 anos de histórias, 34 mil clubes ao longo do globo, 1,3 milhões de membros e incontáveis vidas transformadas pelas ações que a organização promove.

O Rotary no Vale do Iguaç

O Clube Rotary Porto União – União da Vitória já conta com mais de 70 anos de ações sociais nas gêmeas do Iguaçu, tendo sido fundado em setembro de 1949. O primeiro presidente foi Euclides Ribas, e os fundadores foram cidadãos notáveis como Anibal Khury, Eurico Cleto, Carlos Unterstell, Ari Milis, entre outros. Conversamos com Renata Topolski, rotariana de Porto União, que nos contou um pouco mais sobre sua experiência na organização, “Nesses quatro anos que me tornei Rotariana, tive um grande crescimento nos meus valores pessoais e sociais, aperfeiçoando sempre a minha personalidade. A oportunidade de servir a humanidade mudou a minha forma de ver o mundo a fora, conheci pessoas que querem fazer o bem para a comunidade antes de pensar em si e isso basta. Essa conexão do Rotary é o que move o bem no mundo”, relatou.

A Poliomielite

A poliomielite, conhecida também como pólio ou paralisia infantil é uma doença viral causada pelo poliovírus que pode afetar os nervos e causar paralisia parcial ou total, ela não tem cura, mas pode ser prevenida. Apesar de afetar predominantemente crianças, pode também ocorrer em adultos. A infecção ocorre pelo contato com pessoas, fezes, catarro, muco contaminado ou pelo consumo de água e alimentos infectados. Quando o vírus entra no organismo, através da boca ou nariz, se multiplica na garganta e trato intestinal, de onde alcança a corrente sanguínea e pode atingir o cérebro. Se atacar o sistema nervoso, pode causar paralisia nos membros inferiores pela destruição de neurônios, havendo risco de morte. O período entre a infecção e a demonstração dos sintomas é de cerca de uma a duas semanas.

No Brasil, a doença foi erradicada há décadas, com o último caso registrado em 1989. A cobertura vacinal brasileira contra a pólio é de cerca de 95%, um exemplo para o mundo. Esse êxito ocorreu pois o governo incluiu na caderneta obrigatória de vacinas a “gotinha” antipólio, que já salvou milhões de crianças da paralisia infantil.

A importância das vacinas

Na era pré-vacinas, estima-se que até 10% das crianças morriam até os cinco anos de idade no Brasil. Hoje em dia, a cada mil nascimentos ocorrem cerca de 16 mortes, número que diminuiu drasticamente devido aos programas de vacinação promovidos nas últimas décadas. A expectativa de vida entre os anos 1900 e 2000 dobraram, e especialistas creditam essa melhora ao fenômeno da vacina, que também erradicou inúmeras doenças.

Por esses e muitos outros motivos, é de suma importância o cumprimento da caderneta de vacinação infantil. Compareça ao posto de saúde da sua região com seu cartão de vacinação para conferir se você ou seus filhos estão imunizados.