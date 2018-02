O prefeit Santin Roveda recebe a equipe do SESC para a assinatura de convênio

Futuro Integral:

O projeto busca oferecer oportunidades aos alunos das escolas públicas, de novos aprendizados em atividades de educação complementar, letramento, atividades lúdicas além do domínio de novas modalidades de repertórios e ampliação do rendimento escolar. Em União da Vitória esse projeto já existia porem ganhou novas dimensões e agora atende seis escolas com um total de 300 alunos beneficiados. “A parceria com a prefeitura garante a chance de que essas crianças tenham a oportunidade de desenvolver ainda mais seu intelecto de forma lúdica” ressaltou Gislaine de Paula, técnica em educação do SESC.

Aprender e jogar

Esse segundo projeto é pioneiro na cidade e irá atender 100 alunos, de quatro diferentes escolas, na sede do SESC. Coordenado pelo técnico de esportes André Luiz de Oliveira Ribeiro, o projeto consiste em desenvolver a criança de forma esportiva envolvendo em ações da cultura corporal do movimento como meio educacional do desenvolvimento do aluno.

Santin Roveda aproveitou a reunião para debater algumas idéias e possíveis futuras parcerias, demonstrando interesse em cursos dirigidos ao mercado de trabalho local. “Precisamos pensar em cursos direcionados ao nosso mercado de trabalho, que realmente capacite os jovens e os prepare para a economia regional” afirmou Roveda.