O Sr. João de Castro procura a família dele. Você pode ajudar?

O Sr. João de Castro, 86 anos, está em busca de seus familiares. Há 40 anos, ele saiu de União da Vitória. Morava no Bairro Rio D’Areia. Agora, com a ajuda do Creas de Campos Novos – SC e a Secretaria de Assistência Social de União da Vitória procura sua família. Segundo ele, sua esposa Maria Lima de Castro já é falecida. Mas eles têm cinco filhos: Armando de Castro, Lindo de Castro, Lúcia de Castro, Carlos de Castro e Arístides de Castro.

Se você é ou conhece alguma destas pessoas, entre em contato com o CREAS de União da Vitória. Rua Marechal Deodoro, 88, Centro – ou ligue para 3523-8886.