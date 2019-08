Obras aceleradas no Parque do Centenário

O terreno que abrigava

antigamente a Cerâmica Passos, no Bairro Santa Rosa, há anos estava abandonado.

Cheio de mato e com valetas de esgoto a céu aberto por toda sua volta.

Observando o potencial

turístico de um terreno tão amplo, e, por estar próximo a outra beleza natural,

que também é um ponto muito visitado, o Balneário, a Administração Municipal

teve a ideia de transformar o espaço em um parque.

As obras vão valorizar

muito o local que é rapidamente acometido pelas enchentes. Tendo em vista a

proximidade do rio, o terreno e as ruas que dão acesso a ele estão recebendo

aterros, como as ruas Domingos Pimpão, Francisco Otávio Pimpão e Professor

Weinand e também a base preparada para

camada asfáltica.

Ainda ano passado as

valetas ou valas das ruas do entorno do parque foram todas tubuladas garantindo

a saúde e a segurança dos moradores.

As atrações previstas

para o parque estão sendo discutidas por uma comissão formada por membros da

Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, do Conselho Municipal de Cultura e

demais interessados e incluem pista para caminhada/corrida; quadras esportivas;

chimarródromo; painéis históricos; lanchonete e uma surpresa que fará

referência ao rio e a história do início da nossa cidade.