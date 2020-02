Obras da Ponte: Bloqueio da rotatória da R. Coronel Amazonas deve ocorrer em junho e julho

As obras para a

construção da Nova Ponte seguem em ritmo acelerado. Devido aos avanços, em

breve, será necessário o bloqueio da rotatória da Rua Coronel Amazonas com Rua

Marechal Floriano, na divisa com Porto União. O assunto foi tema de uma reunião

realizada na manhã de terça-feira, 28. Servidores da Prefeitura de União da

Vitória, da Prefeitura de Porto União e membros do Consórcio União, responsável

pelas obras da ponte, participaram do encontro.

O objetivo da reunião

foi o planejamento das próximas ações. “No momento, os trabalhos estão

concentrados em drenagens e aterros no Bairro São Cristóvão. Mas, logo as

atividades serão iniciadas no Centro. Por isso, nossa intenção é avisar a população

com antecedência”, destaca o Secretário de Planejamento, Clodoaldo Goetz.

A previsão é que o

bloqueio da rotatória ocorra em junho e julho deste ano.