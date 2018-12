Obras de casas para agricultores familiares de General Carneiro chega à fase final

A construção de 37 novas moradias recebeu subsídios de mais de R$ 1 milhão dos três níveis de governo dentro do Programa Nacional de Habitação Rural (PNHR). Agricultores beneficiados pagarão apenas 4% do valor do imóvel.

37 famílias de pequenos produtores rurais de General Carneiro, na região Sul do Paraná, aguardam ansiosos a conclusão de suas novas casas. Elas foram beneficiadas por um trabalho integrado do Governo do Estado através da Cohapar e Emater, em parceria com o governo federal e a prefeitura, com subsídios de mais de R$ 1 milhão para a construção das moradias dentro de suas propriedades.

Por meio do programa, cada família recebe um subsídio de R$ 28.500 para a compra do material de construção e pagamento da mão de obra utilizada, e precisarão devolver apenas 4% do valor, em um financiamento dividido em quatro prestações anuais de R$ 285.

O trabalho está sendo acompanhado pelos técnicos dos órgãos durante todas as etapas de construção. A Cohapar também elaborou o projeto arquitetônico das unidades, o que contribuiu com a viabilização das obras dentro do orçamento disponível. Os imóveis possuem 46m², e, são divididos em dois quartos, sala, cozinha, banheiro e área de serviço interna.

Além da Cohapar, a Emater e a prefeitura estiveram envolvidas no acompanhamento social buscando a mobilização e organização comunitária, geração de trabalho e renda, educação sanitária e ambiental, e também foram responsáveis pela coleta, organização e envio da documentação inicial dos beneficiários para análise do Banco do Brasil, financiou a construção dos imóveis.

A expectativa, segundo o coordenador regional da Cohapar, Julio Pires, é de que as casas sejam entregues ainda este ano. “Estamos trabalhando para que as famílias possam fazer a mudança nos próximos dias e comemorar o Natal na casa nova”, informa.