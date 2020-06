Obras de recape e revitalização da Avenida Marechal Deodoro são iniciadas em União da Vitória

Foram iniciadas nesta semana em União da Vitória as obras de recape e revitalização da Avenida Marechal Deodoro. Viabilizado pelo deputado Hussein Bakri (PSD), o investimento total será de R$ 3,8 milhões, dos quais 95% ficarão a cargo do Governo Ratinho Junior.

“Trata-se de uma artéria importantíssima para a cidade e que demanda uma série de reparos com urgência. São obras que vão transformar a cidade, a exemplo da Ponte José Richa, onde 90% dos serviços também estão sendo pagos pela atual gestão. Agradeço ao Governador e ao secretário de Infraestrutura, Sandro Alex, por atender ao nosso pedido em prol do desenvolvimento de União da Vitória e toda a região”, afirmou Hussein Bakri, que é Líder do Governo na Assembleia Legislativa e um dos representantes oficiais do município junto ao Executivo estadual.

A obra recém-iniciada prevê recape asfáltico, construção de meio-fio e calçada, ciclovia e nova sinalização nos 3,5 quilômetros de extensão da Avenida Marechal Deodoro. Uma das mais importantes de União da Vitória, a via corta os bairros da região Sul do município (Limeira, Rio d’Areia, Rocio e São Basílio Magno) até o Centro da cidade, no trevo do SESI. Além disso, a avenida se conecta com as rodovias PR-280, BR-153 e BR-476, ligando o sul do Paraná ao Sudoeste do Estado e também a Santa Catarina.

“Estamos direcionando recursos para as obras de infraestrutura necessárias em todo o Estado, principalmente, nas cidades de médio e grande porte, como União da Vitória, que têm uma demanda maior nessa área. Trata-se de uma cidade muito importante para o Paraná, um polo da região sul do Estado. Se ela for bem, as outras cidades do entorno também se beneficiam com este crescimento”, afirmou o Governador, Ratinho Junior.