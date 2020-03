Obras na Avenida Paula Freitas (PR-838) são estaduais

A prefeitura de União da

Vitória esclarece que as obras de micro pavimentação na PR-838, popularmente,

chamada de Avenida Paula Freitas, no Distrito de São Cristóvão, são estaduais.

“Não é uma obra do município. É do governo do estado. A obra é para preservar o

pavimento que existe hoje”, destaca o Secretário de Planejamento, Clodoaldo

Goetz. As ações estão sendo realizadas da Rotatória da Av. Paula Freitas ao

Terminal do Calcário.

Nesta quinta e sexta-feira,

05 e 06, a empresa responsável pela obra continuará os trabalhos. Pedimos a

colaboração de todos, pois o trânsito funcionará apenas em meia pista nestes

dias.