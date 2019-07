Odontologia agora é na Uniguaçu

MEC publica Portaria que

autoriza o funcionamento do curso e o Vestibular será realizado no dia 4 de

agosto

Agora é oficial. O curso de

Odontologia é mais uma realização do Centro Universitário Vale do Iguaçu para

2019. A Portaria nº 339, de 11 de julho de 2019, do Ministério da Educação

(MEC) autorizando a abertura do curso foi publicada no Diário Oficial da União

nesta segunda-feira, 15, e o curso fortalecerá ainda mais o município de União

da Vitória e região.

Esta é mais uma

oportunidade para aqueles que sonham em cursar Odontologia. “A expectativa da

comunidade era muito grande pela instalação do curso na Uniguaçu e agora

começamos uma nova etapa de sucesso na história da nossa região. Já

estamos trabalhando para que todos os ingressantes do curso sejam muito

bem-sucedidos na área que desejam atuar”, comenta o coordenador do curso de

Odontologia, professor Adilson Veiga e Souza.

A Uniguaçu se destaca por

ser referência de Ensino de Qualidade e Compromisso Social, por isso está

sempre em constante transformação para ser um local cada vez melhor, realizando

sonhos e objetivos, não só profissionais, mas também de vida. A Instituição

está com toda a infraestrutura de laboratórios pronta, equipados e instalados

com a mais moderna tecnologia disponível, incluindo equipamentos de raio-x

digital, equipos odontológicos de última geração e recursos didáticos

inovadores. O curso conta com coordenação e corpo docente titulado e

experiente, que somará à história de sucesso e desenvolvimento que a Uniguaçu

representa para a região.

“Estamos orgulhosos e

felizes com o curso de Odontologia, pois trará mais oportunidades para a comunidade

de União da Vitória e região. Receberemos com muito carinho, competência e

excelência todos os alunos que confiam em nosso trabalho e no ensino que

oferecemos”, afirma a Reitora da Uniguaçu, professora Marta Borges Maia.

O Vestibular será realizado

no dia 4 de agosto, um domingo, e as aulas terão início no dia 12 de agosto de

2019. Inscreva-se hoje mesmo para

o Vestibular de Odontologia do Centro Universitário Vale do Iguaçu

em www.uniguacu.edu.br e torne seu sonho de

cursar Odontologia realidade. Não perca esta oportunidade de estudar em uma das

melhores instituições de ensino superior do Brasil!

Se a sua escolha é

qualidade, Odontologia é Uniguaçu.