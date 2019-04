OITAVA EDIÇÃO DO PROJETO RIO LIMPO ACONTECE EM MAIO

No ano passado o evento retirou duas

toneladas de lixo das margens do Iguaçu

O

projeto Rio Limpo é um evento que acontece anualmente e é organizado pelo curso

de Engenharia Ambiental do Centro Universitário de União da Vitória (UNIUV). O

objetivo é contribuir para a preservação ambiental do Rio Iguaçu, além de

promover a conscientização da comunidade em relação à poluição local. Sua

oitava edição acontece dia 4 de maio, no Clube Náutico Hobi

Durante

o evento são realizadas várias oficinas voltadas à comunidade, entre elas:

aferição de pressão arterial e glicemia; troca de um litro de óleo de cozinha

usado por um sabão ecológico; exposições de entidades e empresas; feira de

adoção de cães; distribuição de mudas de árvores nativas e de temperos verdes;

venda de pasteis, lanches e bebidas; passeio de barco promovido pelo Parque

Histórico Iguaçu (R$ 25 por pessoa); Rock In Rio Limpo (shows com bandas da

região).

Para as crianças, as

atividades são voltadas ao meio ambiente como: oficina de brinquedos com

materiais recicláveis; atividades de educação ambiental; pintura de rostos;

orientações sobre escovação bucal; brinquedos infláveis; brincadeiras e

gincanas esportivas e Ecoexpresso Sanepar.

Com objetivo de

conscientização ambiental, nas sete edições do projeto

Rio Limpo já foram retiradas mais de 11 toneladas de lixo do Rio Iguaçu.

Participe

como voluntário

Os interessados podem participar como

voluntários para auxiliar nas ações de retirada de lixo ou nas atividades

oferecidas para a comunidade visitante. Os proprietários de embarcações podem

inscrever seus barcos e serem voluntários para transportar as pessoas que farão

o recolhimento dos resíduos no rio.

Caso tenha interesse em

colaborar com seu barco ou como voluntário, faça sua inscrição pelo telefone:

(42) 99936-9166 ou pelo email: riolimpo@uniuv.edu.br