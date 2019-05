Olimpíada de Robótica IFPR é realizada no Campus União da Vitória

As equipes seguem agora para a cidade de Colombo, onde disputarão a fase

estadual

Com torcidas animadas e

muita empolgação, o Campus União da Vitória realizou ontem (15) a fase local da

Olimpíada de Robótica IFPR 2019, no prédio da unidade.

A competição contou com 11

equipes formadas por estudantes dos cursos Técnico em Informática e Técnico em

Meio Ambiente, ambos integrados ao ensino médio, e do curso superior em

Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, que disputaram em 5

modalidades: Seguidor de linha júnior, seguidor de linha pró, resgate, mini

sumô e sumô.

Para o professor de

informática e um dos coordenadores da competição, Douglas Krug, o evento foi o

ápice de um trabalho que vem sendo realizado e planejado pelos servidores e

estudantes desde o início do ano letivo, e que dá continuidade aos esforços

realizados desde 2016, quando os trabalhos com a robótica foram iniciados no

campus.

“Não tem como descrever a

sensação de ver o fruto dos esforços das equipes sendo prestigiado por tantos

espectadores, comemorando e torcendo a cada obstáculo superado, seja da sua

equipe ou das outras. Isso fortalece o objetivo principal da robótica no

campus, que é a troca de experiência entre os participantes”, comemora Douglas.

Para os competidores, participar

do projeto de robótica do campus é uma aula de superação e trabalho em equipe.

“Tivemos contratempos, robôs que acabaram não funcionando, mas o momento foi

ímpar. Cada um contribuiu como pode uma vez que todos tem suas atividades

laborais, familiares e acadêmicas, sobrando pouco tempo para nos reunirmos,

mas, ainda assim, conseguimos”, conta o estudante do curso de Tecnologia em

Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Sandro Ferreira, que competiu pela

primeira vez na olimpíada.

O evento, que foi aberto ao

público, contou com a presença de servidores, estudantes, amigos e familiares

dos competidores. As equipes seguem agora para a fase estadual, que será

realizada em Colombo, no dia 28 de junho.

Confira os primeiros

colocados em cada modalidade:

Seguidor de Linha Júnior

Equipe: Kant Conosco

Robô: eMULAdor

Integrantes:

Ana Rokenbach –

3º ano do curso Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio

Kulibaba – 3º ano do curso Técnico em Informática Integrado ao Ensino

Médio

Freitas Vaz Filho – 3º ano do curso Técnico em Informática Integrado ao

Ensino Médio

Seguidor de linha Pro

Equipe: TFCC

Robô: O gostosinho

Integrantes:

Edson Jonas Sozo

Júnior – 3º ano do curso Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio

3º ano do curso Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio

Telesca – 1º ano do curso Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio

Resgate

Equipe: Kant Conosco

Robô: eMULAdor

Integrantes:

Ana Rokenbach

Mini Sumô

Equipe: Apocalipse Now (integrantes do 1º

semestre do curso Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas)

Robô: Mastiff Neto / Mastiff

Integrantes:

Luana Marques

Sandro Ferreira

Flávio Caziuk

Adriane Honesko

Sumô

Equipe: Apocalipse Now (integrantes do 1º semestre

do curso Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas)

Robô: Mastiff

Integrantes:

Luana Marques

Sandro Ferreira

Flávio Caziuk

