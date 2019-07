Ônibus Lilás bate recorde de público na cidade de União da Vitória

Nos dias 01 e 02 de julho, o Ônibus Lilás passou

pela cidade de União da Vitória.

O Ônibus Lilás conscientiza a população

sobre a Lei Maria da Penha e a importância de saber que a agressão não é apenas

aquela que deixa marcas físicas. Além da campanha foram realizados atendimentos

de caráter psicológico, assistencial, jurídico e ainda, serviços de cabelo,

maquiagem, design de sobrancelha, exames, testes rápidos, e demais atividades

de entretenimento e lazer voltadas ao público feminino.

A realização do projeto na cidade de

União da Vitória se deu por iniciativa e intermédio da Vereadora AlandraRoveda, que formalizou o contato com a

Secretaria de Estado da Justiça, Família e Trabalho do Estado do Paraná, tendo

como parceiros na organização o CEJUSC e a Vara da Família de União da Vitória,

sob a coordenação do Juiz de Direito, Carlos Mattioli, e também a Prefeitura de União da Vitória, em atividades relacionadas às

Secretarias de Saúde, Educação, e Assistência Social.

Na segunda-feira, no período da manhã, o

local escolhido foi a praça AlvirRiesemberg, em frente à Câmara dos Vereadores

de União da Vitória, ocasião na qual foi realizada a cerimônia de abertura

oficial do projeto em que se fizeram presentes autoridades locais, entre elas o

prefeito, Santin Roveda, o vice-prefeito, Bachir Abbas, secretários municipais,

vereadores, além do Juiz de Direito e

coordenador do CEJUSC, Carlos Mattioli.

Os outros três lugares escolhidos como

pontos de parada foram os bairros Rio d’Areia, Sagrada Família/Salete e São

Braz.

A Vereadora Alandra Roveda destacou que está prevista nova vinda do

ônibus para o mês novembro, e que mais bairros e localidades de União da

Vitória, inclusive o interior, serão prestigiados.

Segundo a Secretaria de Justiça o evento

bateu recorde de público dentre todas as cidades já visitadas desde o início do

ano.

Além do apoio a este, o CEJUSC possui

mais de 30 projetos voltados ao público das cidades pertencentes a comarca de

União da Vitória.

As informações podem ser encontradas na

página do facebook: facebook.com/UniaodaVitoriaCEJUSC.

Por fim, o agradecimento especial vai a

equipe de voluntários que trabalharam nestes dois dias:

Acolhimento Psicológico – CEJUSC- União da Vitória

Atendimento e Orientações Jurídicas – CEJUSC e Comissão da Mulher Advogada da OAB-PR Seccional de União da Vitória

Atendimento e encaminhamentos assistenciais – Secretaria de Assistência Social de União da Vitória e CEJUSC

Design de Sobrancelhas – Leri Silveira – Make Up e Projeto Elas

Maquiagem – Projeto Elas e SENAC União da Vitória

Corte de Cabelo – Estela Debastiani

Testes rápidos: HIV, Sífilis, Hepatite B e Hepatite C – Secretaria de Saúde de União da Vitória e 6ª Regional de Saúde

Encaminhamento: Preventivo, Mamografia e DIU – Secretaria de Saúde de União da Vitória

Auriculoterapia – Secretaria de Saúde de União da Vitória

Campanha de prevenção ao câncer, orientação sobre autoexame, distribuição de doces – Rede Feminina de Combate ao Câncer

Orientações e Atendimentos – Instituto Rosas do Contestado – INROC

Maquiagem e demonstração de produtos – O Boticário

Maquiagem, cabelo e massagem – Instituto Mix União da Vitória – PRTexto – Juliano Trevisan/CEJUS