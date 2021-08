Ônibus Lilás leva ações e atendimentos gratuitos a mulheres de União da Vitória

Durante todo o dia desta quinta-feira, 19, as mulheres dos bairros do Sul de União da Vitória participaram das atividades gratuitas do Ônibus Lilás.

A unidade móvel da Secretaria da Justiça, Família e Trabalho – chefiada na região por Gabi Bakri – está percorrendo todo o Estado em comemoração aos 15 anos da Lei Maria da Penha.

Além de atividades recreativas para as crianças, serviços de beleza, exames de saúde, ofertas de emprego, e, também foi realizado atendimento psicológico, jurídico e assistência social para vítimas de violência.

“Ver o brilho nos olhos dessas crianças nos enche de emoção e recarrega as nossas energias. Além disso, essa rede de apoio formada em União da Vitória contra o feminicídio, certamente, vai salvar a vida de muitas mulheres”, afirmou o deputado Hussein Bakri.

O Ônibus Lilás é mais uma ação viabilizada pelo parlamentar junto ao Governo do Estado em favor das mulheres, a exemplo do Botão do Pânico e da Patrulha Maria da Penha.

O veículo esteve em Cruz Machado na sexta-feira, 20, e, novamente, em União da Vitória no sábado, 21. A unidade móvel voltará ao Sul do Estado entre os dias 13 e 17 de setembro, completando os nove municípios da região.