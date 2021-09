O Ônibus Lilás esteve, novamente, em União da Vitória na sexta-feira (17): de manhã no Bairro São Braz e a tarde no Cidade Jardim. O Líder do Governo, deputado, Hussein Bakri, acompanhou as atividades ao lado da Chefe do Escritório Regional da SEJUF, Gabi Bakri.

Também no período da tarde, Hussein Bakri participou da cerimônia de inauguração do novo bloco da Unespar, no Distrito de São Cristóvão, que foi erguido com uma emenda parlamentar de quase R$ 1 milhão.