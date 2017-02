Operação Research investiga desvios de recursos de bolsas de pesquisas na UFPR Ministério da Transparência, TCU e PF apuram fraudes superiores a R$ 7 milhões, entre 2013 e 2016 O Ministério da Transparência, Fiscalização e Controladoria-Geral da União (CGU), a Polícia Federal e o Tribunal de Contas da União (TCU) realizam, nesta quarta-feira (15), a Operação Research, que visa apurar fraudes em processos de concessão de bolsas de pesquisa na Universidade Federal do Paraná (UFPR), no período de 2013 a 2016. Estão sendo cumpridos 29 mandados de prisão temporária, oito de condução coercitiva e 39 de busca e apreensão. O trabalho investiga desvios de recursos superiores a R$ 7 milhões, tendo como beneficiários 27 bolsistas contemplados irregularmente com as bolsas de pesquisa. Os investigados não atendiam aos requisitos básicos para recebimento e, segundo as apurações preliminares, sequer atuaram efetivamente nos respectivos projetos de pesquisa. Foi verificada, ainda, a participação de ao menos dois funcionários públicos no esquema. Cerca de 200 pessoas, entre policiais federais e auditores da CGU e do TCU, participam da operação. Os mandados serão cumpridos nas cidades paranaenses de Curitiba, São José dos Pinhais, Francisco Beltrão, Ponta Grossa, Almirante Tamandaré e Antonina, assim como nas cidades do Rio de Janeiro e de Campo Grande.