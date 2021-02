Oral Unic promete uma experiência inédita aos pacientes

Respeitando os protocolos para a Covid-19, a inauguração da unidade número 100 da franquia aconteceu em União da Vitória na noite de 10 de fevereiro, reunindo autoridades, empresários, influenciadores digitais, imprensa, amigos e familiares dos doutores Willian Costa, Jéssica Dal Bó, Willian Weber e do empresário, Carlos Alexandre Manfredini da Costa, sócios do novo projeto. A clínica é especializada em implantodontia e conta com procedimentos de estética orofacial, como lentes de contato dental, ortodontia, botox e bichectomia.

A trajetória dos três amigos e sócios foi lembrada com emoção pela doutora Jéssica. “Lembro que participei de algumas inaugurações na minha vida. Duas delas na minha família. E eu pensava: será que um dia vou inaugurar alguma coisa? Esse dia chegou e estou realmente muito feliz. Acredito que tivemos sorte, claro, contamos com pessoas maravilhosas em nossa volta, com sócios muito bons, e isso fez toda a diferença”, sorriu.

Para Willian da Costa, o sentimento é de fato, de missão cumprida e sonho realizado. Ao lado de Jéssica, sua esposa, ele já atendia em um consultório particular. Mas, a vontade era de ir além e proporcionar justamente o que propõe a franquia Oral Unic: uma experiência completamente diferente aos pacientes. O velho medo de ir ao dentista, parece ter ficado num passado bem distante. “A Oral Unic conta com uma estrutura moderna e diferenciada na qual o paciente esquece que está no dentista. É uma relação mais humanizada e muito mais próxima”, disse o dentista que é também diretor clínico na unidade.

Acreditando no potencial de União da Vitória e região, a instalação da Oral Unic já gera 15 empregos diretos para a cidade. O fato foi mencionado em uma publicação na rede social pelo prefeito, Bachir Abbas, presente na inauguração do empreendimento.

Fotos: Jéssica Sabrini