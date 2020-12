Orientações da Secretaria Municipal de Agricultura de Porto União sobre sementes asiáticas

Nos últimos meses várias pessoas têm recebido pelos correios, ao redor do mundo, sem que tenham sido solicitadas, sementes de origem nos países asiáticos. Com base na solicitação de esclarecimentos feita pelo vereador, Sandro Calikoski, na última seção da Câmara de Vereadores, o Secretário Municipal de Agricultura de Porto União, Alceu Jung emitiu uma nota de esclarecimento e orientação.

A Secretaria Municipal de Agricultura de Porto União orienta que o munícipe não abra a embalagem, não semeie e não jogue no lixo o seu conteúdo. Caso tenha recebido o material suspeito, o correto é entrar em contato com a Secretaria Municipal de Agricultura pelo telefone 3522 2327, ou, entregar pessoalmente. Os pacotes estão sendo recolhidos e encaminhados à CIDASC (Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina) que é o órgão responsável pela analise desse tipo de material.

O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento— órgão que fiscaliza a entrada de material de multiplicação vegetal sem importação autorizada no Brasil — também fez um alerta para que a população tenha cuidado e não abra os pacotes e encomendas sem o devido conhecimento.

Em estudos já realizados pelo Ministério da Agricultura, nesses envelopes, já foram encontrados fungos, bactérias e até insetos vivos. As sementes recebidas podem afetar lavouras e principalmente a saúde do ser humano já que não se sabe sua procedência e nem a intenção de quem as enviou. Apesar de parecerem inofensivas, as sementes clandestinas podem estar contaminadas, disseminar pragas e doenças e, assim, causarem sérios prejuízos econômicos e danos do ponto de vista da defesa sanitária vegetal.

Aparentemente o envio das sementes não parece ter objetivo de prejudicar os destinatários e sim fraudar os sistemas de ranking de vendas on line de grandes sites internacionais. Essa prática é conhecida por “brushing”. Mesmo assim, espécies não nativas inspiram cuidados e por isso as autoridades sanitárias recomendam sua destinação correta.