Os 100 dias de gestão de Ratinho Jr. com Hussein Bakri ao seu lado

Durante

mais uma interiorização da sede do Governo do Paraná, o deputado, Hussein Bakri

(PSD), destacou o avanço de projetos de leis importantes e que já estão na

pauta de votações da Assemblei Legislativa do Paraná (ALEP). Líder do Governo

na Casa, o parlamentar esteve ao lado do governador Carlos Massa Ratinho Junior

(PSD) nesta semana na ExpoLondrina, que sediou por três dias o Executivo

Estadual.

No

evento, Hussein Bakri lembrou o primeiro projeto aprovado pela Assembleia,

ainda durante a transição do Governo em 2018, que criou o Programa de Parcerias

do Paraná (PAR), as chamadas Parcerias Público-Privadas (PPPs). A medida

pretende dar mais eficiência e agilidade às ações do Estado. “Foi um grande

avanço. Começamos o ano com o projeto já aprovado, estamos prontos para

trabalhar”, comemorou o parlamentar.

Além

disso, Bakri, citou a PEC que extingue a aposentadoria vitalícia dos

ex-governadores, a proposta de reforma administrativa – redução de 28 para 15

Secretarias – e o projeto que congela o salário do Governador, do Vice e dos

Secretários. “Estamos em um novo momento no país, e o governador Ratinho Junior

está no caminho certo, enxugando a máquina pública e melhorando a eficiência da

gestão”, destacou.

Sintonia

– Bakri ainda ressaltou as propostas do Compliance e da Lei de Eficiência na

Gestão do Estado (LEGE). “Todos esses projetos estão tramitando e com ótima

aceitação dos deputados. Temos uma base aliada às ações governamentais, que

sabe da importância dessas medidas para o Estado”, afirmou. Esse alinhamento de

mais de 40 deputados aos projetos do Executivo é reflexo da boa sintonia entre

a Liderança do Governo e o Chefe da Casa Civil, Guto Silva. Além de terem o

objetivo de alçarem o Paraná ao Estado mais moderno do país, o dinamismo e a

inovação previstos nas propostas acabaram com a velha política, do “toma lá, dá

cá”.

Um

exemplo disso são os 32 núcleos regionais da Educação, cujas chefias foram

definidas por meio de processo seletivo entre os profissionais da área

pertencentes ao quadro do Estado. “Os deputados estão alinhados com o recado

das urnas para construir um novo jeito de fazer política, com transparência e

inovação. Nesse sentido, a Assembleia tem trabalhado em parceria com o

Governador, numa relação de harmonia e, acima de tudo, de respeito à

independência entre os poderes. Na condição de líder do Governo, esse diálogo

me faz ter um enorme otimismo, no Paraná que ajudaremos a crescer e se

desenvolver ao longo dos próximos quatro anos.”