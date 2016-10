Osteria Donna Lena reúne paixão por gastronomia e culinária típica variada

Um pedaço da Itália em Curitiba

Transformar uma tradição de família em um empreendimento. Foi assim que nasceu a Osteria Donna Lena, localizada no bairro Cabral, em Curitiba (PR). A chef e empresária Camila Accorsi Ditzel reuniu o amor que a avó nutria pela mágica combinação de ingredientes, que resultava em deliciosos pratos e, em homenagem a ela, inaugurou o estabelecimento que oferece pratos tipicamente italianos.

“Antigamente, na Itália, nos restaurantes familiares, o dono era o oste, o hospedeiro, que recebia os clientes no salão enquanto o restante da família ficava na cozinha preparando os pratos. Com o passar dos anos, osteria virou sinônimo de um restaurante onde se comem pratos saudáveis e de alto padrão”, conta Camila, que cita como exemplo a Osteria Francescana, de Massimo Bottura, em Modena – Itália.

A Osteria Donna Lena possui 47 lugares em um ambiente aconchegante, divididos no restaurante interno e deck. O projeto é da arquiteta Gabriela Saraiva Accorsi. O restaurante possui rampa de acesso, banheiros com trocador e adaptados a deficientes. A casa funciona no sistema a la carte, com cardápio fixo. “Trouxemos um pedaço da Itália para Curitiba. A gastronomia do país tem 60 mil receitas registradas, uma das maiores encontradas no mundo. Entre as variedades que temos no cardápio estão carnes vermelhas, brancas e de caça, entradas mediterrâneas, massas frescas e de grano duro, crustáceos e sobremesas típicas”, conta a chef Camila.

No couvert, pães italianos e foccacias feitos na cozinha do restaurante. O cardápio oficial é dividido em antipasti (entradas), insalata (saladas), risotti (risotos), pastas, carne rossa e selvagiana (carne vermelha e de caça), carne bianca (carne branca), pesci (peixe), contorni (acompanhamentos) e dolci (sobremesas). Além disso, o Menu da Nona, um anexo do cardápio com receitas de família, trocado mensalmente, traz opções especiais para que os frequentadores possam conhecer a magia das receitas transmitidas de geração a geração.

Entre os destaques da casa estão o polvo in úmido (polvo de pedra cozido a vapor servido com batatas, azeite, cebolinha e bruschetta – R$ 39), o risoto crema di scampi (arroz arbóreo com creme de lagostim, cebola, alho, creme e cognac – R$ 48), o sorrentine al ragu D’agnello (massa fresca recheada com cordeiro e ervas, servida com ragú branco de cordeiro – R$ 56), o pappardelle terra e mare (pappardelle grano duro servido com frutos do mar, tomate cereja, cogumelo, salsinha e azeite de oliva – R$ 55,90), o cinghiale in salmi (javali marinado com especiarias e vegetais servido com polenta grelhada – R$ 69,50), o carré D’agnelo in crosta (carré de carneiro com crosta de frutas secas servido com demi-glace de carneiro e peras reduzidas ao vinho – R$ 59,95), o salmone al cartoccio (trancio de salmão servido com tomate cereja, cebola roxa, basilico, batatas, vinho branco e azeite de oliva – R$ 55,90) e o tonno ala parlemitana (bisteca de atum grelhada e marinada servida com amêndoas, ervas e tomate cereja – R$ 69,95).

Para quem não abre mão de uma deliciosa sobremesa, a Donna Lena traz diversas opções tradicionais da gastronomia italiana, entre elas as saborosas Panacota e Tiramisu. Para completar, a casa trabalha com drinks italianos, como o Negroni, Bellini, Gin Tonic e Limoncello, e oferece uma carta de vinhos e espumantes desenvolvida pelo enólogo André Porto, da Casa Valduga.

A Osteria Donna Lena fica na Rua Recife (nº 220), no bairro Cabral, e funciona de terça a quinta, das 19h às 23h, nas sextas e sábados, das 19h às 00h, e aos domingos, das 12h às 15h30. Mais informações no site www.osteriadonnalena.com.br.