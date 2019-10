Outubro Rosa: Secretaria de Saúde realiza exames preventivos para mulheres

Dia D será no sábado, 19. Todas as UBS estarão abertas das 8 às

16h.

Outubro é o mês voltado à

prevenção da saúde da mulher. Neste mês, todas as Unidades Básicas de Saúde

realizam os exames de prevenção ao câncer de colo de útero e mamografias para

mulheres acima dos 50 anos, em comemoração ao Outubro Rosa.

Para fazer os exames, as

mulheres devem procurar a UBS do seu bairro com o Cartão SUS. Os postos de

saúde ficam abertos das 8 às 17h. Se a paciente preferir, os procedimentos

podem ser agendados. Para a realização do exame de câncer de colo de útero é

fundamental que a mulher não esteja menstruada, usando cremes vaginais e não

ter tido relação sexual nos últimos dois dias.

Dia D

Todas as UBS também estarão

abertas no sábado do dia 19 de outubro, das 8 às 16h. “Os exames estão

disponíveis o ano inteiro, mas, principalmente neste mês, é imprescindível que

toda a mulher reserve um tempo para sua saúde. Procure a unidade de saúde mais

próxima de sua casa. A prevenção é o melhor caminho”, explica o Secretário de

Saúde, Ary Carneiro Junior.