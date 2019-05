Painéis com nomes de ruas estão sendo atualizados

Estão sendo revitalizadas as sinalizações

indicativas com os nomes de ruas de União da Vitória.

A afixação de novos painéis em postes está sendo

feito por uma equipe da UVtran.

Iniciado há duas semanas, o trabalho já

contempla ruas do anel central e do distrito de São Cristóvão. “Mas todas

as ruas vão receber a melhoria nesta ação que é, também, um atendimento que

fazemos às solicitações pertinentes dos Correios e da Câmara de Vereadores”,

disse o Secretário de Planejamento e Trânsito, Clodoaldo Goetz.