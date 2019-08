Palavra dada é palavra cumprida!

Em setembro de 2017, o hoje

Governador Ratinho Junior esteve em União da Vitória no Espaço Democrático – um

encontro regional promovido pelo PSD para coletar demandas locais que pudessem

fazer parte do futuro plano de governo dele. Na ocasião, o Deputado Hussein

Bakri expôs a importância de a região ter vôos comerciais até Curitiba, como

forma de alavancar o desenvolvimento socioeconômico e gerar emprego e renda à

população. E, graças a uma luta incansável do Líder do Governo desde então,

União da Vitória recebeu nesta semana a confirmação oficial de que terá vôos comerciais

até a Capital do Estado. Parabéns, Governador Ratinho Junior, pela

sensibilidade em olhar para o Sul do Paraná!

Emociona ver a materialização de um sonho antigo de toda a região Sul do Paraná. A partir de outubro, União da Vitória e mais 11 cidades do interior terão vôos comerciais de três a quatro vezes na semana até Curitiba. Trata-se de um passo decisivo na rota do desenvolvimento local. Parabéns ao Governador Ratinho Junior por olhar indistintamente para todo o Estado e por ter essa visão inovadora, que transformará o Paraná nos próximos anos.

As vendas no site da Gol iniciam em 2 de setembro. Nos aeroportos que já estiverem adequados, os primeiros voos serão em 22 e 23 de outubro.

No dia em que União da Vitória recebe a confirmação oficial de que terá voos comerciais até Curitiba, o Secretário de Estado da Infraestrutura e Logística, Sandro Alex, agradece o apoio e parabeniza o Deputado Hussein Bakri por ter sido o maior lutador para a concretização desse sonho de toda a população do Sul do Paraná. Essa foi uma bandeira encampada pelo Líder do Governo desde a realização do Espaço Democrático em União da Vitória, em setembro de 2017. Naquele encontro regional promovido pelo PSD para apresentar demandas locais que pudessem fazer parte do plano de governo do hoje Governador Ratinho Junior, Hussein Bakri se comprometeu em lutar pela inclusão do município na rota de novos vôos.