Palestras gratuitas e as possibilidades de crédito para microempreendedores

Com objetivo de apresentar produtos e serviços oferecidos por instituições financeiras para microempreendedores individuais e pequenas empresas, o Sebrae de União da Vitória, juntamente com a Casa do Empreendedor, por meio da secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Urbanismo de União da Vitória, promove o 1º Seminário de Crédito.

A oportunidade para proprietários de empresas de pequeno porte aumentarem a oportunidades de negócios foi oferecida na quarta-feira, a partir das 19h, no auditório da CDL de União da Vitória.

O programa prevê a realização de três painéis sucessivos: “Crédito para Crescer”, palestra às 19h, “Alternativas financeiras para os MEIs”, painel que conta com parceria com a prefeitura municipal, e “Quer vender mais. Conheça as máquinas de cartão”.

“Para participar basta se dirigir ao auditório. Palestras gratuitas”, destacou o secretário Valter Cano.